Saint-Saturnin-de-Lenne. Succès pour les chanteurs d’Olt

Invitée par l’"Elan de Saint-Sat" la troupe des Chanteurs d’Olt a présenté son spectacle "Conquêtes" à la salle des fêtes de Saint-Saturnin-de-Lenne.

Cette programmation a souffert des diverses autres animations organisées dans les environs et le public n’était pas aussi nombreux qu’espéré.

En tous cas, ce spectacle de qualité a vraiment séduit la petite cinquantaine de personnes présentes. "Conquêtes" les a entraînées à travers les époques, depuis la préhistoire amusante, le Moyen Âge inattendu, les périodes révolutionnaires déchaînées et l’époque contemporaine porteuse d’espérance, le tout dans un tourbillon de costumes évocateurs.

Les spectateurs se sont laissés prendre au jeu et ils ont fredonné de nombreuses mélodies connues telles que : On écrit sur les murs, Santiano, La Carmagnole, La Madelon, Paris en colère, Femme des années 80, etc. Ces chansons étaient interprétées avec enthousiasme, bonne humeur et quelques brins d’humour. La présidente Sylvie Glandières, le metteur en scène Bernard Sannié et toute la troupe des chanteurs d’Olt ont été très applaudis. Ils présenteront "Conquêtes" ce samedi 30 septembre après-midi, à la salle des fêtes de Gabriac