Boussac. Une flamme partagée

C‘était jour de cuisson pour la bien nommée "Taverne d’Albert". Les pierres avaient été mises en chauffe pour recevoir en tout début de matinée une fournée de pain, toujours élaborée par notre boulanger Christophe. Après avoir sorti tous ces pains dorés à souhait, chacun est arrivé avec ses diverses préparations : Pizzas, tartes, fouaces, pain, pommes de terre farcies et autres gâteaux divers qui ont ampli l’antre de la cuisson. Un coup d’œil furtif était donné de temps à autre pour évaluer l’avancement de la cuisson et dès qu’elle semblait à point, chacun eut le plaisir de récupérer son plat estampillé "Cuit au feu de bois". Le rendez-vous dominical du bar était déplacé au four et un casse-croûte improvisé a permis à tous d’apprécier ce moment convivial autour de cette flamme partagée.