Espalion. Week-end à oublier pour les deux équipes seniors de l’USE

Début de saison "bizarre" pour l’équipe fanion. Après avoir accroché un joli succès face à Curan, un match nul plutôt inespéré face à Ouest Aveyron, cette formation accueillait Naucelle ce samedi soir pour un retour à Perse suite à la suspension de terrain pour "quelques débordements" lors de la finale de coupe d’Aveyron.

Rapidement en infériorité numérique après un carton rouge pour Timothée Cazes, les Espalionnais allaient subir et encaisser deux buts en première période (25e et 37e). Les protégés de Pascal Cure allaient relever la tête en seconde période et revenir au score par Marcilhac (63e) mais les visiteurs vont porter le score à 1-3 dans la minute suivante. La fin de match sera plutôt à l’avantage d’Espalion qui va inscrire un but par Nicouleau et même d’avoir l’opportunité d’accrocher le nul sur penalty à l’ultime minute, mais en vain. Défaite 2-3.

L’équipe II dans le dur

Défaite logique de l’équipe II à Laguiole face à Aubrac 98. Malgré une première période à oublier (2-0) Espalion a bien réagi en seconde mi-temps en revenant au score, mais peu après les locaux punissaient sur contre l’équipe de Géraud Estival. Les autres buts sont anecdotiques. Défaite 5 à 2.