Estaing. Succès au quine du comité d’animation

De très nombreux joueurs avaient rejoint la salle des fêtes de Sébrazac pour participer au quine, organisé par le comité d’animation de Sébrazac.

Au cours de cette soirée, vingt quines étaient proposés dont deux supers quines. Les joueurs les plus chanceux se sont partagé les 80 lots mis en jeu. Les divers bons d’achat de 200, 100 ou 50 euros, four électrique, montre connectée, plancha… mais aussi des lots gourmands avec gâteau à la broche, coffrets et paniers de bonnes spécialités du pays, carton de vin d’Estaing, plateau de fromages, escargots de l’Aubrac ou chocolat de Bonneval ont ravi les heureux gagnants.

Cette soirée, qui s’est déroulée dans une ambiance amicale, a permis à tous les participants de passer un bon moment en compagnie des membres du comité d’animation.