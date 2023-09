Le Flavinois Matteo Blanc est parti au Canada cet été pour jouer au "soccer" (Nom du football européen en Amérique du Nord), étudier et garder les buts de l’Université de Moncton, une université canadienne de langue française au Nouveau-Brunswick.

Au Canada, le football est un sport en plein développement et le haut niveau passe obligatoirement par le sport universitaire. En un mois, l'Aveyronnais Mattéo Blanc a su de belle manière faire sa place dans l'équipe universitaire de Moncton (meilleur joueur de son université sur septembre) et meilleur joueur de la ligue de sport universitaire atlantique. Pour un gardien c’est du jamais vu surtout en 1re année !

Et l’Université ne tarit pas d’éloges sur le Flavinois. Sur les documents, on peut lire : "Le gardien de but Mattéo Blanc a obtenu deux jeux blancs lors des rencontres des Aigles Bleus au soccer masculin, une victoire et une nulle. Ses prouesses ont réussi à mener les siens vers un gain de 2 à 0 face aux Panthers vendredi avec un arrêt sur un tir de pénalité et trois autres arrêts spectaculaires dans les airs. Il a été impérial dans les buts et a fait des arrêts clés. Il a récidivé dimanche dans une nulle de 0 à 0".

Ambassadeur du gardien de but

Les études de Mattéo sont en relation avec sa passion car il souhaite devenir préparateur physique et il travaille également auprès de la ligue de soccer comme entraîneur de gardien.

Rappelons que Mattéo a également été le premier à créer un tournoi de gardiens en France en mai dernier, quand il était salarié du club d’Onet-le-Château. Ce qui lui a valu les félicitation de Lionel Mpasi, le gardien de l'équipe de Rodez (Ligue 2).

L’opportunité sportive l’a donc envoyé outre Atlantique avec le souhait d’être un des meilleurs gardiens universitaires de la saison 2023, ce qu’on lui souhaite.

Après Romane, sa sœur, qui poursuit sa passion de cavalière en Normandie, voilà son frère qui fait honneur aux Aveyronnais et Flavinois au pays du caribou.