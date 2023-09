Livinhac-le-Haut. Delphine Fabre reprend le restaurant "Le Barbeau"

Originaire de Firmi, Delphine Fabre a décidé de changer de vie et d’endroit pour une reconversion complète. Après avoir travaillé 16 ans au Pays basque en tant que psychologue, elle revient dans le Bassin et reprend le restaurant Le Barbeau, près du vieux pont. Ce resto avait ouvert sous ce nom au milieu des années 2010, avec en parallèle un atelier de lutherie. Plus loin encore, on connaissait l’endroit sous le nom de restaurant Soulié.

"Cette maison m’a inspirée, un lieu qui a une âme, je l’ai donc achetée pour rouvrir le restaurant. Pour le moment, j’ai une licence seulement pour le resto, je ne sers de l’alcool qu’aux gens qui mangent à table. Je souhaite me faire plaisir et faire plaisir aux clients, je vois la vie autrement et il n’y aura pas de chichi. Je projette par ailleurs d’ouvrir des chambres d’hôte", précise Delphine Fabre. La carte comprend des produits locaux (légumes, charcuterie, fromages, etc.), idem pour les boissons. La carte sera évolutive en fonction des saisons, avec des desserts "faits maison". Contact 06 82 12 26 03 ou via Facebook et Instagram.