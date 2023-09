Saint-Amans-des-Cots. La nature au cœur des projets des enfants

Les élèves de l’école primaire de Montézic ont participé à l’opération "nettoyons le village" organisé par les centres Leclerc qui fournissent les gants, les dossards et les sacs poubelles qui seront ensuite triés.

Le village était dans l’ensemble propre et les enfants ont ramassé des petits déchets (mégots, ficelles, bouchons, papiers, canettes, etc.)

L’équipe éducative à souhaiter faire participer les élèves pour les initier à l’importance de la protection de l’environnement. A la fin de l’opération, une réflexion commune a été menée par les enfants sur l’intérêt de bien jeter ses déchets et l’importance de ramasser ceux qui se retrouvent dans la nature. L’après-midi s’est terminée autour d’un goûter offert par l’APE pour les remercier de cette bonne action. L’équipe éducative a mis en place deux collectes à l’école afin de continuer à sensibiliser les enfants à la gestion des déchets et au recyclage. La première collecte concerne les bouchons et les couvercles en plastique qui seront ensuite remis à l’association Bouchons d’amour. Ils seront recyclés et l’argent récolté financera du matériel pour les personnes en situation de handicap.

La seconde collecte concerne le matériel d’écriture usagé qui sera remis à l’association ANR et dont les profits générés par leur recyclage financeront des recherches sur les neurofibromatoses. La mairie a mis en place un compost à la cantine pour permettre aux enfants d’apprendre à devenir des citoyens responsables de l’environnement.