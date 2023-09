Montrozier. Photoréflexes : des retrouvailles en toute convivialité !

Samedi dernier, c’était l’heure de la rentrée pour les photographes passionnés de l’association Photoréflexes. Les anciens et les nouveaux se sont retrouvés pour découvrir le programme de l’année concocté par l’animatrice et photographe professionnelle des ateliers photo, Sylvie Hannoyer. Ce programme est encore une fois extrêmement varié, mêlant créativité, technique et proposant des sorties originales. Tous ont pu également échanger sur des thématiques liées à la photo, notamment apprendre à trier et choisir ses images et réfléchir sur son intention en photographie. Chacun a pu se présenter et le groupe a fait connaissance des uns et des autres à travers leur passion commune.

À 11 h, c’était le moment de vernir leur exposition annuelle qui présente en 36 photos le travail des talents de Photoréflexes en 2022-2023. Une trentaine de personnes sont venues la découvrir, féliciter les photographes et échanger avec eux. Un joli moment de convivialité autour d’un petit pot de l’amitié.

Après un repas en commun, Sylvie Hannoyer a animé un atelier pour les nouveaux venus afin de leur apprendre à se servir de leur appareil photo et de comprendre les bases de la photographie. Ils sont fins prêt.e.s à suivre les ateliers à venir. Le premier atelier aura lieu le 14 octobre et s’attardera sur le monde paysan avec une belle matinée à photographier des élevages : chevaux, brebis et vaches seront les modèles de Photoreflexes pour l’occasion.