Rodez : la pharmacie du Bourg ferme ses portes ce vendredi 29 septembre à midi

Eric et Sandrine Barsotti cessent leur activité après plus de vingt années en ce lieu où ils ont tissé des liens forts avec leurs patients.

Depuis plus d’un demi-siècle, cette devanture en pierres avec ses menuiseries en bois lui conférait un certain cachet, avec ce néon vert qui signalait la présence de la pharmacie. Ce soir, le néon ne sera pas allumé. À 12 h 30, ce vendredi, la pharmacie du Bourg ferme ses portes. Éric et Sandrine, " à un moment charnière" de leur vie ont décidé d’arrêter leur activité. "Ce n’est pas un livre qui se ferme, juste une page qui se tourne", insiste Sandrine.

Une envie de disposer de plus de temps pour eux les a motivés dans cette décision. "C’est tellement chronophage comme métier", glissent-ils.

En quête d’authenticité

D’autant qu’ils l’ont pratiqué à l’ancienne si l’on ose dire, entretenant une proximité avec les patients, ce qui se traduisait par une fidélité… "Vous saluerez bien votre frère de notre part", lançait Claudine, hier matin, à une dame qui venait chercher des médicaments pour son frère. Cette "authenticité" comme ils l’appellent, c’est aussi ce qu’ils étaient venus chercher au début dans années 2000, quand ils ont lâché leur pharmacie en Isère, dans une commune aux consonances aveyronnaises du nom de Riouperoux. Claudine voulait se rapprocher de son Aveyron natal et, avec Éric, ils appréciaient l’idée de se retrouver non loin de Toulouse et Montpellier, où ils ont effectué leur cursus universitaire. Le rachat de la pharmacie de M. Portal a alors sonné comme une belle opportunité. "Et dites bien dans votre article que nous ne quittons pas l’Aveyron, au contraire. On y est bien", sourient-ils, à quelques heures de fermer définitivement les portes.

Après un temps "sabbatique", durant lequel ils pourront profiter un peu plus du marché les mercredis et samedis matin, le couple entend continuer une activité "moins chronophage". "On aura un peu plus de temps pour quelques cafés" se réjouissent-ils.