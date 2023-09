Le Nayrac. "Sourires d’automne" en balade sur le Canal du Midi

Pour leur sortie de septembre, les membres du club Sourires d’automne ont pris la direction de Béziers. A leur arrivée, la péniche Vent du Sud les attendait pour l’embarquement et la croisière sur le Canal du Midi. Dès leur installation, ils passaient à table et dégustaient délicieux menu aux accents méditerranéens. L’après-midi, les participants rejoignaient le pont du bateau et la balade pouvait commencer… avec le passage du Tunnel du Malpas, le pont de Rabotte-Cornes, les écluses de Fonsérane, le Pont Canal. Pendant la navigation, de nombreux renseignements étaient donnés sur la construction du Canal du Midi qui avait mobilisé beaucoup d’ouvriers où la pelle et la pioche étaient les outils les plus utilisés…