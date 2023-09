APL : les aides au logement de la CAF revalorisées ce 1er octobre, êtes-vous éligible et comment en bénéficier ?

À partir de ce dimanche 1er octobre, les aides au logement versées par la CAF et la MSA pour aider les locataires à payer leur loyer seront revalorisées. Etes-vous éligible et comment en bénéficier ?



À partir de ce dimanche 1er octobre 2023, une nouvelle augmentation des APL pour les locataires, sous-locataires et résidents en foyer, fera son apparition.

Cette hausse de 3,5% s'appuie sur l'indice de référence des loyers, aussi connu sous le nom d'IRL. Cette hausse significative vise principalement à compenser l'augmentation des loyers et à préserver le pouvoir d'achat des bénéficiaires.

Mais cette revalorisation ne sera pas uniforme sur l'ensemble du territoire. En métropole, le taux sera bien de 3,5%. Néanmoins, pour ceux qui habitent en Corse, il faudra s'attendre à une variation entre 2% et 3,5%, tandis qu'en Outre-Mer, ce pourcentage sera plafonné à 2,5%. Cette hausse de 3,5% s'appuie sur l'indice de référence des loyers.

Comment bénéficier de cette revalorisation ?

Aucune démarche n’est nécessaire pour bénéficier de la revalorisation. Elle sera automatiquement appliquée par les CAF et les caisses de la MSA.

En 2022, les aides au logement avaient déjà été revalorisées de 3,5 % et ce, dès le 1er juillet 2022 et non le 1er octobre, afin de répondre à l’urgence de l’inflation. Cette mesure faisait partie de la loi relative au pouvoir d’achat adoptée en août 2022.

Pour ceux bénéficiant de la réduction de loyer de solidarité (RLS) au sein du parc social, une autre bonne nouvelle les attend. À partir du 1er octobre, cette aide passera de 45,08 € à 54,51 € par mois en fonction de la zone de résidence.

Comment savoir si vous êtes éligible ?

Les aides au logement telles que l'APL, l'ALF ou l'ALS sont soumises à des conditions d'éligibilité. Pour éclairer les bénéficiaires potentiels, un simulateur gratuit est mis à disposition, offrant ainsi une vision claire des droits auxquels on peut prétendre.