Espalion. Les actions parentalité du centre social plébiscitées

Le centre social Espalion-Estaing propose diverses actions en matière de parentalité dans le but de renforcer les liens familiaux, d’améliorer la relation entre parents et enfants, et de favoriser leur épanouissement.

Le café des parents propose 2 rencontres à venir. Tout d’abord, samedi 4 novembre, à 9 h 30, en partenariat avec l’association "L’Auberge Espalionne", au cours duquel des parents partageront leur expérience avec les couches lavables, offrant des astuces et des informations pour ceux qui envisagent d’adopter cette approche.

Ensuite, un cycle de 3 ateliers intitulé "Accompagner son enfant… sans péter les plombs" aura lieu les samedis de 9 heures à 11 heures, les 30 septembre, 14 et 21 octobre. Ces ateliers visent à créer un espace d’échanges avec les parents pour partager des conseils sur l’accompagnement de la croissance de leurs enfants et le maintien d’une relation sereine.

Les thèmes abordés incluent la gestion des crises de colère des enfants, les stratégies pour encourager la coopération des enfants, ainsi que la manière de répondre aux besoins des parents et des enfants tout en maintenant l’équilibre. Ces discussions seront animées par Alexandra Borie, consultante en parentalité.

D’une part, il y a un atelier de portage physiologique animé par Marjorie Leite, monitrice de portage, qui se déroulera une fois par mois. Cet atelier vise à apprendre aux parents à porter leur bébé en toute sécurité en respectant la physiologie du bébé et du porteur. Les parents auront l’occasion de poser des questions et d’acquérir les techniques appropriées. Ces ateliers se dérouleront les lundis 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre, de 9 heures à 11 heures.

D’autre part, il y a un cycle de 5 ateliers qui aborderont divers sujets liés à la transition vers la parentalité, que ce soit pour les parents d’un premier nourrisson ou ceux qui accueillent un deuxième bébé. Ces ateliers traiteront des défis courants tels que les nuits courtes, les pleurs, la reprise du travail, entre autres. Ils offriront également l’occasion de rencontrer d’autres parents qui traversent la même période, allant de la naissance à 8 mois de l’enfant. Marjorie Leite, accompagnante en développement familial et relationnel, animera ces échanges centrés sur la période complexe du post-partum. Les bébés seront les bienvenus, avec un espace aménagé pour les parents et les tout-petits. Ces ateliers se dérouleront les vendredis 6, 13 et 20 octobre, ainsi que les 10 et 17 novembre de 9 h 30 à 11 h 30.

Tous ces ateliers sont gratuits et accessibles sur inscription. Pour l’atelier de portage physiologique, une participation financière de 3 € est requise pour les adhérents et de 5 € pour les non-adhérents.

Renseignements, centre social Espalion-Estaing. Tél. 05 65 48 38 08 ou parent@cs-espalionestaing.fr