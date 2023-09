Onet-le-Château. Les inscriptions pour le concours de poésie sont ouvertes

La Compagnie des Arts organise un concours de poésie, ouvert à tous les poètes d’expression française. Si vous aimez la poésie et si vous aimez écrire, lancez-vous : vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui 1er octobre et ce, jusqu’au 10 janvier. Le thème imposé pour tous les genres et toutes les catégories (adultes, jeunes et enfants) est "L’eau". Le français sera obligatoirement la langue de composition. Le candidat s’engage à garantir l’originalité de l’œuvre qu’il présente, qui ne dépassera pas 40 vers et comportera un titre. La participation est gratuite. Chaque catégorie se verra décerner 3 prix qui seront remis lors du salon du livre et des auteurs (notre photo lors de l’édition 2023), qui se déroulera à l’Athyrium, le dimanche 3 mars 2024.

Pour plus de renseignement sur le concours ou pour s’inscrire : La compagnie des arts, Concours de poésie, chez M. Salabert Jean – 23 rue des crêtes 12850 Onet-le-Château.