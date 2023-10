Cyclisme : à Villefranche-de-Rouergue, Julien Cayssials fait coup double !

Dimanche 1er octobre, le coureur du Guidon decazevillois s'est adjugé le Grand Prix de Villefranche, théâtre de l'ultime manche du Challenge sur route 2023, et le maillot blanc de leader. C'est déjà lui qui avait remporté le général en 2022.

Avec cinq coureurs dans un mouchoir de poche pour la victoire au Challenge départemental 2023, la dernière manche de la saison sur route promettait un sprint final haletant dans le centre-ville de Villefranche-de-Rouergue. Et ça n’a pas manqué ! C’est le trio qui menait le général avant le départ qui a fait la course en tête, dimanche 1er octobre, jusqu’à se disputer la victoire du jour et le maillot blanc au sprint. Et comme un an plus tôt, c’est le coureur du Guidon decazevillois Julien Cayssials qui est rentré chez lui avec le titre. Cette fois en faisant coup double : la course et le maillot.

Les trois premiers du Challenge, échappés

La bataille s’était lancée au bout de l’étape de Bel-Air à Rodez, le 10 septembre. Cayssials avait repris le maillot blanc au Lozérien Jérémy Boudignon (Issoire cyclisme). Et en levant les bras une deuxième fois de suite – après le Grand Prix de Villeneuve – Thomas Devez (UV Bretenoux) s’était fait une place de choix dans la lutte finale. Puis une semaine plus tard, le Grand Prix de Saint-Cyprien avait fini se resserrer les écarts, permettant à Armand Espeilhac (Guidon decazevillois) de recoller au podium. Et Louis Amaral (Vélo club maursois) restait lui aussi en embuscade, juste derrière.

Julien Cayssials a remporté la course et le Challenge au sprint devant Jérémy Boudignon, dimanche 1er octobre, à Villefranche-de-Rouergue. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Même si Cayssials et Boudignon faisaient figure de favori avant l’ultime départ, les cinq coureurs n’étaient séparés que d’une poignée de points. Il n’a pas donc pas été étonnant de voir le Decazevillois, le Lozérien et Thomas Devez lancer les hostilités dès les premiers hectomètres. Échappés avec le Ruthénois Antoine De Crespin De Billy, les prétendants au maillot blanc ont eu jusqu’à 1’30 d’avance sur le peloton. Et c’est à la pédale, illustrant parfaitement le sprint final haletant de cette fin de saison, que les trois coureurs se sont mesurés. Julien Cayssials a levé les bras. Et comme si c’était écrit, en suivant les rangs du classement, Jérémy Boudignon prenait la deuxième place et Thomas Devez la troisième.