Arvieu. Le cinéma, c’est également par ici

Deux séances de cinéma vendredi 13 octobre à la salle des tilleuls à Arvieu 18 h – Àma Gloria. De Marie Amachoukeli. Avec Louise Mauroy-Panzani, Ilça Moreno Zego, Arnaud Rebotini. Drame, France, 2023, 1 h 24.

Cléo a tout juste six ans. Elle aime follement Gloria, sa nounou qui l’élève depuis sa naissance. Mais Gloria doit retourner d’urgence au Cap-Vert, auprès de ses enfants. Avant son départ, Cléo lui demande de tenir une promesse : la revoir au plus vite. Gloria l’invite à venir dans sa famille et sur son île, passer un dernier été ensemble.

20 h 45 – Le livre des solutions.

De Michel Gondry. Avec Pierre Niney, Blanche Gardin, Frankie Wallach. Comédie dramatique, Comédie, Drame, France, 2023, 1 h 42. Marc s’enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante Denise.

Sur place, sa créativité se manifeste par un million d’idées qui le plongent dans un drôle de chaos.

Marc se lance alors dans l’écriture du Livre des Solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes. Tarif : 5 € par séance.