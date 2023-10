Espalion. Les retraités de sortie à Estaing et au Nayrac

La rencontre d’automne des retraités de la Poste et des télécommunications du Nord-Aveyron a battu des records de participation. Les 59 participants, à cette journée, jeudi dernier, préparée par Jeanine Baldet ont été enchantés.

Après la visite guidée du château d’Estaing, ils se sont retrouvés au restaurant Anglade au Nayrac pour un moment de gourmandise et de convivialité. Le président de l’ANR, Jean-Jacques Rieux, a salué les participants et remercié Jeanine et Chantal pour la préparation de cette rencontre.

Raphaël Gonzalez a ensuite parlé des prochaines sorties : un spectacle mêlant chant et humour les 28 et 29 novembre, à Rodez, le voyage de printemps de l’amitié, en mars 2024, à Lacaune-sur-Loup, un voyage dans un lieu à définir, le Tyrol peut-être.

Place ensuite aux retrouvailles et discussions autour d’un excellent repas. Chacun conservera le meilleur souvenir de ce moment et déjà rendez-vous est pris pour la traditionnelle galette des rois lundi 8 janvier.