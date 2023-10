Montrozier. Cannelle et Timothée à la Gagéothèque

La Smala ce sont des concerts d’une intensité musicale qui électrisent le public. Mais la Smala c’est aussi sous couvert de la Gagéothéque une exposition de photos en lien avec Photoreflexes et une animation de théâtre de marionnettes. Jeudi 28 septembre, ce sont Cannelle et Timothée deux marionnettes qui se sont animées devant un public nombreux, essentiellement des enfants accompagnés de leurs parents. Rodolphe Giraldi, le fondateur de ce théâtre de marionnettes, est un musicien marionnettiste et conteur d’histoires depuis une vingtaine d’années.

C’est en réparant un module animé de son petit garçon que l’idée artistique de ce concept est née dans son esprit. Il donne ainsi vie à ces deux personnages, Cannelle et Timothée, et ensemble, ils vont à la rencontre des écoles, des crèches, des spectacles de Noël, des MJC. C’est dans un décor simple et délicat que la représentation commence. Rodolphe Giraldi a écrit ce spectacle tendre et émouvant pour les plus jeunes et pour les adultes tout en faisant passer un message sur l’écologie et l’environnement.