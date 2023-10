Laissac-Sévérac l'Église. Spectacle d’automne samedi avec l’Ucal

Ce samedi 7 octobre, à 21 h, au gymnase de Laissac, ce sera le retour du spectacle d’automne organisé par l’Ucal (l’Union des commerçants et artisans du Laissagais).

Après quelques années de pause, l’association relance sa soirée festive, en invitant, pour cette nouvelle édition, Le Grand Orchestre Bernard Becker. Originaire de la région de Clermont, cet orchestre de réputation nationale, évolue depuis de nombreuses années en France et à l’étranger et rassemble sur scène une équipe d’une quinzaine d’excellents musiciens en live, danseuses, chanteuses et chanteurs. Ils proposent un véritable show de plus de trois heures, reprenant les standards de la variété française et internationale, du disco, des années 80 jusqu’aux rythmes plus actuels… " Il est impossible de se retenir de danser ", affirment les organisateurs qui ont tout prévu pour passer une soirée exceptionnelle : une salle décorée, des tables pour se retrouver en toute convivialité, un bar pour se désaltérer et, bien sûr, une piste de danse où chacun pourra exprimer sa fièvre du samedi soir ! Les places (28 €) sont à réserver à la Maison de la presse (05 65 70 69 18) ou à l’office de tourisme de Laissac (05 65 70 71 30).