Quésaco : le "quiet week-end", cette organisation au travail qui permet de profiter pleinement de ces week-end

(ETX Daily Up) - Il n’est pas rare d’avoir des semaines tellement chargées qu’on ne parvient pas à profiter complètement de nos deux jours de congés à cause de notre immense fatigue. Pour les salariés qui ne disposent pas de la semaine de quatre jours, et qu’il n’est pas toujours possible de poser son vendredi, il y a les "quiet week-end", autrement dit les "week-end tranquilles". Le principe ? Organiser votre semaine de travail de façon à se créer une fin de semaine plus calme, et de mieux profiter de ses week-end.

Le concept du "quiet week-end" vient de Jill Cotton, une experte en tendance de carrière chez Glassdoor. Il consiste à travailler plus intensément en début de semaine - au moment où nous sommes reposés - afin d’avoir un vendredi "allégé". "Pour ceux qui ont un emploi du temps traditionnel du lundi au vendredi, cela signifie souvent que les vendredis sont débarrassés des longues réunions, des échéances difficiles, des activités hautement collaboratives ou des tâches qui ne peuvent pas être accomplies en une journée", explique Jill Cotton dans un article de Metro UK. Elle conseille également, à ceux qui peuvent faire du télétravail de choisir le vendredi pour commencer à se détendre avant le week-end.

"Contrairement au quiet quitting, les quiet week-ends ne consistent pas à faire le strict minimum pour éviter de perdre son emploi. Les week-ends tranquilles sont délibérément structurés de manière à maximiser votre productivité pendant la semaine, tout en vous mettant dans une position idéale pour profiter du week-end", poursuit l’experte.

Cette méthode, si elle est correctement appliquée, apporterait un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Elle permettrait en outre de se sentir moins épuisé en fin de semaine et de profiter pleinement de son week-end et de l’aborder plus sereinement, sans craindre de voir ses deux jours de repos filer à la vitesse de la lumière.

Le concept du quiet week-end serait, à terme, profitable pour la santé mentale des employés. Car parfois deux jours de repos ne suffisent pas pour décompresser et se remettre de la fatigue d’une semaine trop chargée. "Les week-ends tranquilles peuvent aider les employés à se déconnecter complètement à la fin de leur semaine de travail - en protégeant leurs précieux jours de congé et en leur permettant de se ressourcer et de donner le meilleur d'eux-mêmes au travail après le week-end", explique Jill Coton.

Il pourrait par ailleurs éviter à certains employés de faire un burn out. Cette forme d’épuisement professionnel concernerait un tiers des salariés en France, selon la 9e vague du baromètre de la santé psychologique des salariés en période de crise réalisé par OpinionWay pour Empreinte Humaine, parue en mars 2022. 13% seraient même en burn-out sévère, ce qui représenterait 2,5 millions de personnes. D'après l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), un adulte sur quatre fera un burn out au cours de sa vie.