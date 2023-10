Rignac. Ils ont fêté leurs 70 ans

Les retrouvailles pour leurs 70 ans leur ont donné envie. Ils ont décidé de ne pas attendre 10 ans pour se retrouver. Ils étaient 41 classardes et classards nés ou ayant vécu dans le Pays rignacois à être venus en couple et 13 venus seuls. Soit 95 personnes qui se sont conviées au restaurant Le Racanel, toutes impressionnées et satisfaites d’un aussi bon service de restauration ! "Et encore, 11 n’ont pas pu être contactés et 14 n’ont pas répondu à notre invitation", ont confié les organisateurs. Et dire que si Francis Cabrel, Claude Barzotti, Richard Anconina, Nelson Montfort, Philippe Douste-Blazy et autres avaient eu quelques accointances avec le Pays rignacois, ils auraient pu être de la partie.