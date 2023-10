Millau. La bataille pour le titre en fil rouge

Ce week-end, le Sud-Aveyron accueillera l’avant-dernière épreuve sur terre de la saison du "France", qui pourrait avoir un fort impact sur le classement général.

La 39e édition du rallye des Cardabelles, qui se tiendra sur le Larzac samedi, puis dimanche autour de Séverac-le-Château, a réuni un plateau exceptionnel, que ce soit dans le rallye moderne ou celui de doublure des véhicules historiques, avec plus de 165 concurrents engagés, au total. De quoi rendre particulièrement optimiste l’équipe du président Jean-Louis Gilhodes et les sociétaires de l’historique écurie du Condatomag. "Les Cardabelles filent allègrement vers le 40e anniversaire et comme on ne change pas un rallye qui fonctionne bien, les modifications que nous avons apportées cette année sont minimes, uniquement sur la spéciale de Vézins, dimanche, raccourcie au niveau du départ. Nous accédons à la demande de riverains, très proche du tracé et qui subissaient la poussière soulevée par les autos. C’est désormais l’écurie qui prend en charge la totalité de l’organisation. Nous avons la chance de voir des jeunes passionnés nous rejoindre. Ils amènent des idées nouvelles avec un fort investissement", précise le chef d’orchestre, rencontré mardi soir dans son PC, à l’heure des derniers réglages.

Franceschi-Todeschini, la lutte se poursuit en tête

Sur un tracé qui fait l’unanimité, le championnat de France – moderne – va connaître une lutte au sommet, dès lors qu’il ne reste plus que deux manches à disputer. Jean-Baptiste Franceschi (Skoda Fabia RC2 évo) tient la corde, au terme d’une saison menée de main de maître jusque-là face à son adversaire déclaré, Florent Todeschini. Ce dernier, issu de la filière Rallye jeune, s’avère, lui aussi, comme l’un des plus sûrs espoirs du rallye français. Le Marseillais le prouve cette saison avec une Hyundai I20 Rally2 mise au point par 2CCompétition à Clermont-Ferrand. Cette saison, il a fait jeu égal avec Franceschi à plusieurs reprises.

Jean-Baptiste Franceschi (Skoda, équipe AMD) est sur une trajectoire parfaitement maîtrisée et possède un petit matelas de points d’avance. Mardi, le Varois affichait une pleine confiance dans son équipe. "Nous connaissons les enjeux. Depuis le début de la saison, c’est très serré avec Florent Todeschini ou Matthieu Margaillan. Il n’y a pas d’autre stratégie qu’attaquer tout en restant parfaitement lucide. Partir en premier, c’est subir le balayage et glisser plus que les autres, mais c’est notre lot depuis plusieurs manches. Nous savons que nous serons en retrait, le premier tour. En fonction de l’écart, il faut gérer, ensuite. Au rallye de Lozère, Florent réalise un super dernier chrono. Nous étions devant et je savais qu’on pouvait lâcher 3 dixièmes au kilomètre. Il ne fallait pas baisser de rythme, mais surtout ne pas aller à la faute sur une spéciale réputée traître. On garde l’avantage, ce fut l’essentiel !", précise Franceschi qui fait montre d’une belle maîtrise, malgré son jeune âge. Derrière ces deux jeunes espoirs du rallye, les anciens et expérimentés Margaillan (Skoda), Gascou (C3) ou le revenant Tirabassi (Polo) joueront sur le même tempo. La bagarre s’annonce donc somptueuse en Aveyron !