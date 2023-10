Laissac-Sévérac l'Église. Des parapluies roses et de belles initiatives sur la commune

Vendredi 29 septembre, les rues de Laissac et de Sévérac-l’Eglise se sont teintées de rose grâce à la dextérité des services techniques de la mairie qui n’ont pas ménagé leurs efforts en suspendant une multitude de parapluies roses en guirlande au cœur des deux bourgades, leur donnant ainsi un air poétique et festif.

Cette action était le point de départ d’une série d’évènements organisés par la Haute Vallée Aveyron Rugby (HVAR) en coopération avec l’Union des Commerçants et Artisans laissagais (Ucal) et la mairie dans le cadre d’Octobre rose et dont tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer et au comité de dépistage du cancer du sein de l’Aveyron.

Le week-end dernier, ont également eu lieu une marche dans les rues de Laissac samedi soir et un quine gourmand dimanche après midi, animations qui ont connu un réel succès et réuni un bon nombre de personnes désireuses d’allier plaisir, convivialité et solidarité.