Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. "La Marmotte en quête des saveurs" reprend le chemin des fourneaux

Les membres de l’association de "La marmotte en quête des saveurs" ont entamé une nouvelle saison. Pour la première séance, une quinzaine de membres se sont retrouvés autour d’un apéritif dînatoire pour élaborer le programme de la saison.

Lors de cette séance, la présidente Martine Limouzin présentait les nouveaux membres cooptés. Ensuite chacun prenait connaissance des dates des rencontres. Quelques nouveautés, puisque quelques-unes d’entre elles se dérouleront le week-end. Les dates sont les suivantes : mardi et mercredi 7 et 8 novembre, samedi et dimanche 9 et 10 décembre, mardi et mercredi 30 et 31 janvier, samedi et dimanche 16 et 17 mars, mardi et mercredi 7 et 8 mai, samedi et dimanche 1er et 2 juin, séance de clôture le samedi et dimanche 6 et 7 juillet.

Puis quelques décisions ont été prises pour le bon déroulement de chaque séance. Enfin, tout en dégustant ce copieux apéritif dînatoire, où chacun avait réalisé des amuse-gueules sucrés ou salés à son domicile, nos épicuriens ont choisi les thèmes abordés tout au long de cette saison, selon leurs goûts et leur avis, et toujours dans la bonne humeur.

Les thèmes : la châtaigne, le repas de Noël, le poisson, les œufs, le tajine, repas à moins de 10 € et, enfin le repas de fin de saison le samedi et le dimanche 6 et 7 juillet 2024.

Lors de la prochaine séance, le 8 novembre, à 18 heures, salle de la Cascade, se tiendra l’assemblée générale de l’association, à l’ordre du jour : bilan moral, bilan financier, renouvellement du bureau, questions diverses. À l’issue de la réunion, les membres poursuivront leur séance.

Dès à présent, ils sont tous prêts pour faire de belles découvertes culinaires.