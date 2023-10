Thérondels. Le président du Département en visite

Le président du conseil départemental, Arnaud Viala était récemment présent sur le Carladez. Il était accompagné d’Annie Cazard, Vincent Alazard, conseillers départementaux et des élus du territoire. Il s’est rendu sur trois communes du secteur. Tout d’abord à Murols pour visiter la première tranche des travaux routiers sur la RD 505. La visite se poursuivait ensuite sur le site de Pleau commune de Brommat au village vacances pour s’informer sur les futurs travaux structuraux qui vont être réalisés.

Les personnalités se rendaient ensuite à Thérondels ou après un tour du village avait lieu l’inauguration des travaux effectués dans le cadre de l’opération "requalification du cœur de village". La matinée se terminait pour une visite de la presqu’île de Laussac où Jean Valadier, président de la communauté de communes rejoignait le groupe. Le président a pu constater les nombreux aménagements qui y ont été réalisés depuis plusieurs années. Les élus ont aussi abordé les projets de réalisation d’une rampe de mise à l’eau.

La problématique de circulation et de stationnement a été abordée. Au cours des échanges qui suivirent le repas, le président Arnaud Viala a rappelé que les visites sur le terrain permettent de maintenir un lieu étroit entre le département et les communes, de mieux se connaître, de s’écouter et de s’apprécier.

Ces rencontres sont des moments agréables, constructifs et de partage avec les élus. Pour le président, "le secteur comporte beaucoup d’atouts" et il a souligné "le dynamisme de la communauté de communes qui a des projets structurants et ambitieux et qui peut compter sur le soutien du département et de l’État".

La journée se terminait par la visite de la coopérative fromagère de Thérondels où d’importants travaux d’aménagement ont été réalisés.