Decazeville. Un nouveau magasin de prêt-à-porter rue Cayrade

Après avoir tenu un magasin avant le Covid, au 63-65 rue Cayrade avec l’enseigne Tendance, Sabrina Benghellab repart pour une nouvelle aventure commerciale. Elle garde la même enseigne avec Tendance 2, qui a déménagé en face de sa boutique initiale, au 50 rue Cayrade, à gauche en remontant la rue. Mais nous changeons là complètement d’univers. Tout est plus grand, plus clair, plus agréable, l’espace ayant été entièrement relooké et donne envie d’y entrer.

On y trouve des vêtements et chaussures pour homme, femme, enfants et même pour les bébés. À cela s’ajoutent divers accessoires dont une belle sélection de sacs à main. "Les articles sont de qualité, à des prix très abordables. Il y en a pour toutes les bourses. Je reste à l’écoute de la clientèle, proposant par exemple un suivi pour les mariages, les baptêmes, etc.", précise la commerçante. On ressent bien la passion de Sabrina Benghellab pour son métier et son envie de faire vivre Decazeville, "un endroit dont je suis tombée amoureuse", insiste-t-elle.

Tendance 2 est ouvert du mardi au samedi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. Informations au 07 62 36 08 15.