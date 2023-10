Bozouls. Enjeux paysagers et projet d’aménagement du territoire au cœur d’une réunion publique

Le Pôle d’Équilibre Territorial Rural (PETR) du Haut-Rouergue, établissement public dont le domaine d’action s’étend sur les Communautés de communes Comtal Lot et Truyère et des Causses à l’Aubrac élabore une stratégie paysagère qu’il souhaite construire en concertation avec les habitants des territoires.

C’est pourquoi une réunion publique de concertation se tiendra dans l’Espace Denys-Puech à Bozouls mardi 24 octobre à 18 heures afin d’échanger sur les paysages et le projet de territoire de la commune. Elle a notamment pour but de définir des objectifs de qualité paysagère dans un contexte de transition énergétique afin d’enrichir le plan local d’urbanisme intercommunal et d’aider à tenir compte des enjeux paysagers dans les projets d’aménagement.

Il est possible de faire part de votre présence au PETR du Haut-Rouergue et à la commune de Bozouls en adressant un mail à

paysage-phr@orange.fr ou en appelant au 05 65 51 60 27.

Le PETR du Haut-Rouergue et la commune de Bozouls espèrent réunir le plus grand nombre d’habitants autour de cette concertation.