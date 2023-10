Thérondels. L’association petit patrimoine-sentier de l’imaginaire regorge de projets

L’association "petit patrimoine-sentier de l’imaginaire" a tenu récemment son assemblée générale. Son président, Paul Mestre a ouvert la séance en remerciant les personnes présentes, Anne et Antonin qui ont rejoint le groupe ainsi que la municipalité pour son soutien et la subvention attribuée.

Le président a ensuite présenté le rapport d’activité : extension du labyrinthe, mise en place de 70 m de ganivelle, modification du tracé du sentier, pose de matériaux calcaires, finalisation du projet porté par l’école à la cabane de la sorcière, amélioration de la signalétique (les vaches ont été repeintes), bossage des pierres sculptées, pose de bidons "kilométriques", entretien du jardin qui reçoit des céréales, réparation de la croix de Secroup.

Ainsi que, de concert avec la mairie : restauration de trois pierres tombales dont celle de Melle Angelvy, bienfaitrice de l’école Sainte-Agnès et de la commune aujourd’hui.

La trésorière a présenté le compte rendu financier qui présente un solde positif.

Pour l’année à venir, l’association accompagne l’école sur un projet de "domino" classique et chaîne alimentaire au dos en restant au plus près du titre "Et le paysan créa la prairie". Il est envisagé le déplacement de grosses pierres sur le sentier et rendre par endroits le chemin plus accessible aux piétons. Diverses questions ont ensuite été abordées : quelles plantations pour attirer les insectes dans les hôtels à insectes ? Élaboration d’un texte et la peinture du panneau près des céréales ; restauration des panneaux de l’an 2000, donner une suite à l’intégration "Cluny", organisation du nettoyage de printemps…

Depuis le mois de mars, des membres participent à une formation Adefpat (organisme d’accompagnement aux collectivités) devant conduire à une proposition collective des 6 communes du Carladez qui déterminera le devenir des Sentiers de l’Imaginaire dans les années futures. Le président a ensuite donné la parole à Anne qui fait part d’un projet intergénérationnel, à savoir, rapprocher les jeunes, leurs parents et les retraités dans un partage de connaissances sur l’élaboration d’un jardin, de plats cuisinés à l’ancienne et recherchant à s’exprimer autant que possible en occitan.

Au cours de la rencontre, le bureau a été reconduit : président, Paul Mestre ; secrétaire, Caroline Raynal ; trésorière, Marielle Rigal.