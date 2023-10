Rodez : égalité femmes-hommes, billetterie, finances... Le Club fin prêt à lancer sa nouvelle saison

C'est la nouveauté qui concernera en premier lieu les habitués du Club, la billetterie évolue. Pour prendre ses places, le rendez-vous est toujours donné à la Maison du livre ou sur le site Internet de la structure, mais une évolution est à noter au niveau des tarifs.

Outre le tarif étudiant, disponible sous la présentation d'un justificatif, trois autres propositions de prix vous seront faites. Le "mini", généralement à 10 €, "pour ceux qui en ont besoin", le "juste-prix" à 15 € et le "coup d'pouce" à 20 € pour "celles et ceux qui souhaitent soutenir le Club." Ceci, sans avoir besoin de justifier son choix. "C'est plus simple, et cela permet aux spectateurs d'être libre dans leur choix. Si cela fonctionne, on continuera", détaille Fred Joao.