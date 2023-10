Travail : de nouveaux congés spéciaux et rémunérés pour veiller au bien-être des salariés

(ETX Daily Up) - Partout dans le monde, les entreprises se préoccupent de plus en plus du bien-être de leurs salariés. De quoi pousser certaines d’entre elles à leur proposer des congés spécifiques pour prendre soin de leurs collaborateurs, qu'ils soient parents, proches aidants ou victimes de violence. Cette tendance initiée aux États-Unis prend désormais de l’ampleur dans l’Hexagone.

Axa a annoncé, le 3 octobre, le lancement d’un nouveau programme, "We Care", pour améliorer la santé physique et mentale de ses collaborateurs. Il ambitionne de donner "le temps, le soutien et les ressources nécessaires" aux 120.000 salariés du groupe pour qu’ils puissent "prendre des décisions personnelles et professionnelles en toute confiance", comme l’indique un communiqué.

Cela passe notamment par la mise en place de nouveaux congés payés. Ces derniers sont destinés aux employés qui sont parents, proches aidants ou encore victimes de violences sexuelles, domestiques ou intrafamiliales. À l’avenir, ils pourront tous bénéficier d’absence rémunérés d’une durée maximale de cinq jours. Dans le cas des salariés avec un projet d’enfants, le leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs s’est engagé à doubler la durée du congé accordé au co-parent. Il passe désormais de quatre à huit semaines, entièrement rémunérées. Des congés supplémentaires et des modalités de travail flexibles seront également proposés aux employées recevant ou récupérant d'une fécondation in vitro (FIV), ou dans le cas d'une fausse couche.

Concernant sa politique en matière de violences intrafamiliales, Axa a annoncé son intention de fournir un accès à un soutien psychologique, à des services d’accompagnement, à des dispositions de travail flexibles aux travailleurs touchés par une telle situation, en plus des cinq jours d’absences rémunérées.

Lutter contre le mal-être des salariés

Axa n’est pas la seule entreprise française à vouloir améliorer le bien-être des salariés, à l’heure où il se dégrade de plus en plus. Pour preuve, 44% des actifs de l’Hexagone sont en situation de détresse psychologique (état qui recouvre des symptômes de dépression et d'épuisement), selon un baromètre réalisé par OpinionWay pour Empreinte Humaine auprès de 2000 répondants. Les trois quarts des sondés affirment que leur santé psychologique est liée partiellement ou totalement au travail. C’est pourquoi des sociétés comme Orange, Accenture, Mazar ou Safran proposent à leurs équipes plusieurs types de congés, partiellement ou entièrement rémunérés, pour leur faciliter la vie. Mais, pour l’heure, elles font encore figure d’exception dans le paysage français.

Pourtant, les employeurs auraient tout intérêt à adopter des mesures semblables. Les retours d’expérience vont globalement dans le sens d’un mieux-être des employés. Les salariés qui bénéficient de ces congés payés supplémentaires ont souvent l’impression que leur entreprise est à leur écoute et qu’elle veille à ce que leurs aspirations ou obligations personnelles n'impactent pas (trop) leur vie professionnelle.

En plus d’être une source de satisfaction pour les actifs, cet armada de congés supplémentaires est un bon argument pour attirer et fidéliser les candidats. En effet, "le congé respiration" d’Orange, qui permet aux collaborateurs du groupe de s'absenter entre trois mois et un an, tout en percevant au moins 70 % de leur salaire, est réservé à ceux qui disposent d’au moins dix ans d’ancienneté. De quoi leur donner envie de rester longtemps en poste.

Pour en savoir plus sur les différents congés rémunérés que proposent certaines entreprises, écoutez l’épisode de Trendz dédié à cette thématique, "Pour contenter les salariés, à chacun son congé". Il est disponible sur l’application Majelan mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et Podcasts Addict.