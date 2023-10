Automobile : les Aveyronnais au rendez-vous du rallye des Cardabelles

Bonaldi, Condamines, Da Cunha... Sur leurs terres, les pilotes aveyronnais seront au rendez-vous de la 6e manche du championnat de France terre : le rallye des Cardabelles, à Millau.

Jeudi 5 octobre, les Aveyronnais participant aux Cardabelles étaient invités à une présentation sur le podium du rallye millavois. L’occasion de faire le tour des forces départementales en présence.

L’incontournable Xavier Bonaldi n’était pas le dernier. "Je n’ai manqué aucune édition. La 206 est prête en avance, ce qui me pose un petit problème. D’habitude je suis à la bourre", précise-t-il dans un éclat de rire. Pour Florian Condamines, animateur du Clio trophy, l’heure était à la modération : "Difficile de s’imposer comme l’an dernier. Le niveau a sérieusement augmenté. Mais je roule dans l’équipe 3P Racing de Patrick Magaud et nous risquons de gagner le classement par équipe, ce qui signifierait pour lui d’être chargé de la gestion de la future Clio officielle attribuée au vainqueur de la coupe. Il faut donc être raisonnable ! D’autant que mon coéquipier, Tom Piéri, joue le titre en junior et qu’il aura toute l’attention de l’équipe. Pas question de froisser de la tôle pour donner du travail supplémentaire."

Jean-Michel Da Cunha et Thomas Mouisset viseront un accessit dans cette Clio cup. À l’étage du dessus, Marti et Desangles tenteront de faire bonne figure dans le clan huppé des Rally2, tandis qu’Artières visera un succès en Saxo T4. Dans la course des historiques, ils seront trois à vouloir atteindre une place dans le top 5, avec Gilles Salgues et Pierre Calmels (Ford Escort), ainsi que Richard Thiery (Ascona 400).