Rignac. Le sous-préfet était en visite

M. Burdaud, sous-préfet de Villefranche-de-Rouergue a été accueilli par le maire Jean-Marc Calvet et les adjoints. Cette visite était l’occasion de lui présenter le village et tous les projets qui l’animent. Dans un premier temps furent évoqués les réalisations telles que la Médiathèque Office de Tourisme ou les travaux d’extension du centre médical. Puis, les grands projets à venir ont été présentés : la résidence seniors, le réseau de chaleur, l’aménagement des abords des écoles ou encore le futur bâtiment associatif et culturel en lieu et place de l’ancienne grange Bessettes. Les autres projets intercommunautaires ont également été évoqués comme le futur centre de loisirs dont les travaux viennent de débuter, l’évolution du centre de secours ou encore la création d’un terrain synthétique. Tout au long de cette matinée, M. Burdaud s’est montré très attentif et à l’écoute des questionnements et projets du territoire du Pays rignacois.