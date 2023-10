Olemps. Semaine bleue : un agréable après-midi intergénérationnel

Vendredi après-midi, dans le cadre de la "semaine bleue", qui se déroulait du 2 au 8 octobre, le CCAS avait organisé une après-midi intergénérationnelle à la salle Georges Bru. La semaine bleue, c’est la semaine nationale des retraités et personnes âgées qui met en lumière leur place dans notre société. Créée en 1951, la "journée des vieillards" a, au fil des années été rebaptisée "semaine nationale des retraités et des personnes âgées" pour devenir "semaine bleue" au début des années 90 avec l’idée de faire vivre l’intergénérationnel. Le message des années 2020 devient "bien vieillir sur son territoire", le thème pour 2023 étant "vieillir ensemble, une chance à cultiver".

Cette chance était donnée aux élèves de CM1 et CM2 de l’école Pierre Loubière- soit une cinquantaine d’enfants -, aux aînés du club des Alertes, de la résidence Harmony et des résidents des Peyrières (une centaine de papis-mamies) qui ont participé à différents ateliers : pétanque, à l’ombre de la 777, fabrication de bracelets brésiliens avec Aurore, jeux de société, le tout en équipes intergénérations. Des échanges riches pour tous et une belle occasion de mieux se connaître. Une sensibilisation à la pratique de l’accordéon était même proposée par Joël Bayol qui a même entraîné les enfants dans une belle chenille spontanée. Un goûter a ensuite été partagé pour clôturer cette belle rencontre.

Composition du CCAS

Le CCAS, sous la présidence de Sylvie Lopez, est composé de quatre membres élus : Danièle Kaya- Vaur, Valérie Marjac, Huguette Théron- Canut et Maurice Teulier ainsi que de 4 membres nommés par le maire : Daniel Bousquet en qualité de représentant d’associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion ; Ben Abdallah Abès en qualité de représentant des personnes handicapées ; Christiane Andrieu en qualité de représentante des associations familiales et Daniel Vegas en qualité de représentant des associations de retraités, représentant la CFDT.