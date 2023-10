Tennis : les Internationaux de Rodez débutent aujourd'hui avec les qualifications

Le tournoi M25 + H de Rodez débute officiellement ce lundi par le tableau des qualifications. Et la semaine internationale sur les résines de Vabre se déroulera bien sans court annexe, mais sous l’œil des caméras.

Pas grand monde à Vabre n’en doutait. Comme nous l’écrivions mercredi ici même. C’est désormais officiel : le court couvert annexe n’a pas été homologué par l’ITF au moment où débute ce lundi le tournoi M25 + H de Rodez, par ses qualifications.

En cause, une réparation à la hâte et de fortune réalisée par le club local du RTP, d’une zone derrière une des deux lignes de fond, montrant une différence d’adhérence. Et, du coup, "une trop grande dangerosité ", selon le juge arbitre désigné par la fédération internationale, Nicolas Peigne, officiant aux côtés des organisateurs du comité départemental. Comme attendu, les programmes seront donc chargés, même si les entraînements pourront se dérouler dessus. Et alors que "le trafic" de ces sept jours de compétition internationale sera surtout renvoyé sur les deux courts sis plus bas, toujours couverts, mais bien moins éclairés. Ce qui d’ailleurs devrait porter préjudice à la réputation de l’épreuve d’autant plus que, pour la première fois, des caméras seront disposées sur les terrains ruthénois pour une retransmission, en streaming, sur le site de l’ITF.

Pas de quoi néanmoins inquiéter l’inaltérable directeur du tournoi, Jean-Jacques Crognier, se félicitant hier d’une édition qui "s’annonce exceptionnelle". D’autant qu’en plus du tableau hommes, la fin de semaine sera aussi marquée par un tournoi féminin, du plus haut niveau national (CNGT), et pour lequel le niveau des inscriptions n’a jamais été aussi élevé.

Pas d’Aveyronnais en lice

Les premières balles ce matin seront échangées à partir de 10 heures. Les Tricolores Loann Massard et Léo Vuillaume ayant les honneurs du central pour débuter ce premier tour. Premier tour concernant 32 joueurs qui sera donc suivi d’un second – disputé à cheval entre ce soir et demain matin – livrant lui les huit billets pour le tableau principal. À noter qu’aucun joueur aveyronnais, aux racines familiales locales ou licencié d’un club du département, n’est cette année présent dans ce qui reste la grand-messe du tennis en Aveyron. En revanche, la notion internationale est d’ores et déjà présente puisqu’en plus de la France, six nationalités sont représentées avec un Anglais, le 929e joueur mondial Ben Jones d’ailleurs tête de série N°1 de ces qualifs’, ainsi que deux Italiens, autant de Grecs, un Allemand, un Espagnol et un Argentin.