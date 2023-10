Salles-Curan. A 60 +, le sport à fond !

C’est parti, c’est tous les mardis et pour 11 séances, Fred l’animateur sportif territorial vient à Salles-Curan proposer différentes animations aux seniors. Une dizaine de personnes se sont inscrites et s’entraînent, pendant les premières séances au Disc Golf, plus connu sous le nom de frisbee. Mais il ne s’agit pas là d’envoyer le disque haut pour ensuite le regarder planer comme on le ferait sur la plage des Vernhes ! Non, il faut au contraire l’envoyer à son partenaire au niveau de la poitrine afin que celui-ci puisse l’attraper à la main, ou bien plus difficile, le faire entrer dans un cadre situé à 5 ou 10 mètres de distance ; cris de rage ou fous rires ponctuent alors chaque lancer. Les prochaines épreuves seront la sarbacane, le mini tennis et la soft pétanque. Quant à Fred, ce sont sa patience et sa bonne humeur qui seront encore mises à l’épreuve !