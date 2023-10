Football : Bernard Palous, l’homme de devoir des clubs du Lévézou

Entré au club de Flavin il y a 41 ans, le bénévole œuvre toujours au sein de la JS Lévézou, avec une fidélité qui a traversé les différentes ententes des précédentes décennies.

Tout jeune, Bernard Palous assistait en spectateur passionné aux matches de football de l’équipe de Flavin, le bourg où il résidait. Cette assiduité révélait sans doute un sentiment de frustration vis-à-vis d’un sport qu’il ne pouvait pas pratiquer.

Le président d’alors, Roger Izard, lui suggérait de mettre sa passion au service du club en intégrant l’équipe des dirigeants. Voilà désormais 41 ans qu’il assume le secrétariat de ce club qui a modifié, au fil des décennies, ses statuts et ses limites territoriales d’influence.

Sa fidélité a résisté aux ententes

Bernard Palous a agi avec les bureaux dirigeants successifs pour fonder une école de football avec le club voisin de Pont-de-Salars, pour l’étendre en entente avec ce même club, en créant ensuite la Jeunesse sportive du Lévézou qui impliquait dès lors les forces de relève des communes voisines de Prades, de Ségur, d’Agen-d’Aveyron et du Vibal.

La fondation du club Jeunesse sportive Lévézou football s’étendait enfin à toutes les catégories d’âges pour devenir actuellement le neuvième club du département par son effectif, avec un total de 323 licenciés garçons et filles de toutes générations pour la saison 2022-2023.

Assiduité et disponibilité

Les contraintes administratives liées à ces évolutions statutaires n’avaient rien d’effrayant pour Bernard Palous, qui a fait sa carrière professionnelle à la sécurité sociale. L’enregistrement annuel de toutes ces licences, le remplissage des feuilles de matches, l’actualisation de la tablette numérique, la fonction de délégué à la police, la tonte et le traçage des terrains, les achats hebdomadaires pour les goûters offerts aux joueurs et l’accompagnement de l’équipe porte-fanion constituent l’essentiel des bénévoles fonctions de cet homme de devoir particulièrement discret, assidu et toujours aussi disponible à 65 ans révolus !

Il a été très sensible aux gestes de reconnaissance témoignés à son égard. Il y a plusieurs années, au moment d’honorer 20 ans de dévouement. Et plus récemment lorsque la Fédération française de football lui a offert un séjour à Paris pour assister à la finale de Coupe de France, l’an dernier.

L’intéressé évoque avec émotion les présidents de clubs qu’il a côtoyés et assistés tout au long de son parcours de bénévole mais aussi les entraîneurs successifs enrôlés pour porter haut les couleurs du Lévézou. Retrouver le niveau régional atteint par Pont-de-Salars et rejouer une finale de coupe de l’Aveyron, après celle perdue en 2013 face à Druelle, fondent les rêves majeurs de cet émérite dirigeant qui entend prolonger son mandat "autant qu’il le pourra" !