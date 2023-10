Laissac-Sévérac l'Église. La caminade a tracé son chemin

Dernièrement a eu lieu la "caminade" à Sévérac-l’Église, dernière commune de l’ancien canton à l’accueillir.

Cet évènement, organisé par l’office de tourisme conjugue avec bonheur randonnée, gastronomie locale et patrimoine vernaculaire. Après une déambulation dans le village avec des haltes sur des lieux emblématiques comme la chapelle de Grèzes, le griffoul, le lavoir… et l’écoute attentive des commentaires éclairés d’Émile Layral, ancien maire et féru de patrimoine, les participants ont rejoint la salle des fêtes où un apéritif offert par la mairie de Laissac-Sévérac-l’Église les attendait. Ce moment chaleureux et apprécié fut suivi d’un repas composé entre autres d’un savoureux aligot et agrémenté de musique jouée amicalement par deux artistes du pays.

Au cours du repas, un questionnaire a permis aux convives d’exprimer leur ressenti et leurs idées quant à l’avenir de cette manifestation.

L’office de tourisme remercie chaleureusement les musiciens, l’ensemble des bénévoles, les associations "Les sacs à dos" et "Le Clouquié" ainsi que la mairie de Laissac-Sévérac-l’Église pour leur aide précieuse, leur implication et leur bienveillance.