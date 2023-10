Laissac-Sévérac l'Église. Le repas des voisins se perpétue dans le quartier du Massagal

Fidèle à la tradition, le quartier du Massagal (le haut de l’avenue de Sévérac) organisait, dernièrement, son repas annuel entre voisins.

Une quarantaine de personnes avaient répondu favorablement à l’invitation lancée par Josie Costecalde et Loïc Solinhac dans le but de partager un moment convivial entre habitants et de maintenir ainsi ce lien social, si essentiel dans les villages.

Le repas avait lieu comme à l’accoutumée au garage David Reylet, lieu habituel de ce rendez-vous amical. Les participants avaient été invités à venir avec leurs couverts et leur bonne humeur et l’aligot saucisse du buron des Bouals a fait l’unanimité. Ce fut une belle soirée de partage en toute simplicité qui a réuni toutes les générations du quartier. Ces moments d’amitié autour d’un repas permettent de faire plus ample connaissance avec son voisinage, d’échanger sur des sujets communs, et offrent la possibilité aux nouveaux arrivants de découvrir la vie des habitants locaux.

Les conversations se sont poursuivies jusqu’assez tard dans la soirée, accompagnées par les airs d’harmonica joués par M. Lagacherie.

Les organisateurs remercient vivement la mairie de Laissac-Sévérac-l’Église pour son aide logistique et le prêt de matériel.