Espalion. L’équipe fanion a retrouvé la saveur du succès

Après une saison dernière en N3 compliquée, ponctuée de la relégation, les Espalionnais sont cette année invaincus. Même si leurs prestations ne sont pas toujours bien abouties.

Samedi soir, pour la troisième journée de championnat de Pré nationale, Espalion recevait Montauban. Après deux prestations en demi-teinte les locaux ont eu à cœur de montrer ce qu’ils pensent être leur vrai niveau devant leur public. C’est ce qui semblait se dessiner avec une première mi-temps quasi parfaite sur tous les aspects. En attaque, le jeu est fluide et collectif, à l’image des 5 buts inscrits par Burguière et de l’efficacité élevée au tir face au gardien. La défense est solidaire et compacte, les visiteurs ont du mal à trouver des solutions franches et quand c’est le cas ils buttent souvent face aux deux gardiens du HBCE en dernier rempart (+ 50 % d’arrêts à eux deux en première période). C’est ainsi que l’équipe fanion mène 18-10 à la pause.

Un relâchement coupable

Mais alors que l’équipe semblait bien revenue dans le match augmentant l’écart jusqu’à +9, progressivement le HBCE s’est installé dans un faux rythme "gérant" plus ou moins inconsciemment un avantage de +6 (24-18 à la 42e). Les joueurs sont de moins en moins rigoureux en attaque (perte de balle, tir hors cadre) et la défense se montre moins rigoureuse (8 penaltys concédés au total dont 6 dans la 2e période). Les Tarn-et-Garonnais reprennent espoir et reviennent à 1 but à 12 minutes de l’issue du match : 24-23. Heureusement que le capitaine Mastropieri (auteur de 12 buts sur l’ensemble du match) va ramener de la percussion pour retrouver un peu d’air ; 28-24 à la 54e. Mais le match est loin d’être fini et les Espalionnais ne sont pas sereins. On perçoit le spectre du dernier match qui revient les hanter. Les pertes de balles s’enchaînent mais heureusement que les visiteurs cafouillent la dernière possession qui aurait pu leur permettre de revenir à égalité au buzzer. Ouf, c’est donc le HBCE qui s’impose 30-29 dans cette fin de match irrespirable.

Un véritable test à Frontignan

Si à l’issue des 3 premières journées le bilan comptable est positif (2 victoires et un nul permettant de partager la seconde place du classement), dans le contenu la maîtrise n’y est toujours pas, l’équipe n’arrivant pas à "tuer" les matchs. Il faudra cependant être sûr de ses qualités la semaine prochaine car cette équipe se déplace sur les terres du leader invaincu : Frontignan !

Si les seniors filles 1 se sont inclinées avec les honneurs à Gramat 45 à 41, les seniors filles 2 ont retrouvé le chemin de la victoire en disposant de Rignac 15 à 13 tout comme les seniors 2 garçons 35 à 32 contre le Roc 3.