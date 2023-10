Thérondels. Les travaux du village inaugurés

Dernièrement, le président du conseil départemental, Arnaud Viala, était en visite sur le Carladez. À l’occasion de celle-ci, accompagné d’Annie Cazard et de Vincent Alazard, conseillers départementaux et des élus locaux, il s’est rendu à Thérondels où il a inauguré les travaux effectués dans le cadre de l’opération "Requalification du cœur de village".

Dans son mot d’accueil, le maire Jean-Michel Guimontheil a remercié les financeurs de ce projet. Ces travaux qui se sont achevés au cours de l’été ont concerné la réfection des rues Pierre et Marie-Curie, de l’Aubrac, des tilleuls et du Cayrol. Ils ont été complétés par 220 m² de parkings végétalisés ainsi que l’aménagement de 1 000 m² d’espaces verts. Ces travaux ont été réalisés par les entreprises Soulenq TP et Pinquier paysagiste sous la conduite du cabinet Frayssinet maître d’œuvre. Les travaux d’un montant total de 252 357 € ont bénéficié de l’aide de la Région, l’État DETR (33 000 €), du Département (41 751 €) et de la Communauté de communes Aubrac Carladez Viadène (26 654 €). Au cours du vin d’honneur qui suivait le maire a rappelé que ce projet avait été initié par l’ancienne municipalité.