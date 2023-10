Aveyron : le festival du livre de jeunesse de Sainte-Radegonde poursuit son envolée

La 9e édition du festival organisée à Sainte-Radegonde se présente sous les meilleurs auspices avec la présence d’une douzaine d’auteurs et d’illustrateurs qui sont déjà à l’œuvre dans différents établissements du département.

Samedi, dans la salle des fêtes de Sainte-Radegonde, c’est encore un beau plateau d’auteurs et d’illustrateurs de livres de jeunesse qui accueillera le public d’un festival que l’on ne présente plus. Depuis bientôt dix ans, il a trouvé toute sa place dans l’agglomération, notamment en ne se contentant pas de dessiner ses plus belles planches dans son seul antre de Sainte-Radegonde.

Cette année encore, la douzaine d’auteurs et d’illustrateurs part à la rencontre des écoliers, collégiens et lycéens les jours qui précèdent ce salon. "Cela va de la micro-crèche au lycée ", se réjouit Alain Dhers, qui fait partie de l’équipe qui pilote ce festival.

Au-delà, cette année encore, de multiples animations qui égayent et enveloppent ce festival.

Un prix du festival

Ainsi, la maison d’édition associative "Les doigts qui rêvent", qui répond aux besoins d’accès à la lecture et à la culture des enfants en situation de handicap visuel, en créant des livres tactiles illustrés et des outils multisensoriels de médiation culturelle, sera présente à l’IEM de Saint-Mayme, puis à la médiathèque d’Onet-le-Château pour faire découvrir son fabuleux travail.

De même, l’illustrateur Antoine Guillopé, qui a développé une nouvelle forme d’illustrations avec l’aide de la technique de découpe au laser, exposera "Ombre blanche" à la MJC d’Onet-le-Château et aura animé un atelier "A la manière de…" à la médiathèque de cette même commune. Une nouveauté vient également concrétiser cette volonté d’étendre la vie du festival du livre de jeunesse : la création d’un prix du festival qui sera attribué pour la première fois au printemps prochain. "Ces jours-ci, chaque collège et lycée participant, ils sont une dizaine, ont reçu un ouvrage. Ils vont travailler dessus. Et nous avons choisi de faire la remise des prix au printemps, avant que les élèves qui y ont participé ne changent de niveaux ou d’établissement. Les auteurs récompensés par ce prix, qui est parrainé par la société de transport Satar, seront présents au festival en 2024", explique Alain Dhers. Une présence en 2024 qui célébrera la dixième édition de la plus belle des manières.

En attendant, place à cette neuvième édition, pour laquelle la réalisation de l’affiche a été confiée à Alexandre Nesme, dit Nesmo, auteur notamment d’Univerne, Meto et Nestorius. Où l’on voit un superhéros filer livre à la bouche sous le clocher de Sainte-Radegonde.