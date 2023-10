Espalion. Le premier tiers lieu numérique a ouvert ses portes

Le FabLab d’Espalion a ouvert ses portes au public.

Le terme FabLab est l’acronyme anglais de Fabrication Laboratory, ce qui signifie laboratoire de fabrication. Il existe environ 500 FabLabs en France. En Aveyron, celui d’Espalion est le 3e, après ceux de Millau et de Rodez. Un FabLab est un espace accessible au public qui met à disposition des outils de fabrication numérique, permettant aux individus de concevoir, fabriquer et réparer des objets.

Avis de certains visiteurs

Christian, chef d’entreprise, apprécie la présence de cette structure, capable d’inspirer les jeunes en montrant comment les métiers manuels ont évolué grâce à des machines performantes, tout en soulignant que ces avancées technologiques existent dans l’industrie. Pour lui, l’essentiel est que les bases sont là.

Fabrice trouve au FabLab une source d’inspiration pour créer et améliorer des objets de la vie quotidienne, que ce soit en les réparant ou en leur donnant de nouvelles utilisations. Bien qu’il ait accès à des équipements de qualité, il se considère comme un débutant et souhaite apprendre à les utiliser. Luc, accompagné de ses enfants, s’intéresse particulièrement au travail du bois, notamment à l’utilisation de machines peu courantes à domicile. Cependant, il apprécie également la technologie 3D pour les possibilités de création qu’elle offre. Il considère que le FabLab contribue à l’attractivité de la commune en favorisant le lien social et en rassemblant les jeunes autour de quelque chose de nouveau. Ses enfants apprécient la technologie 3D car elle leur permet de créer des objets concrets, contrairement au domaine du bois qui ne les intéresse pas autant.

Nadège et son fils Lucas trouvent le lieu très intéressant. Lucas s’intéresse particulièrement à l’espace 3D pour créer des personnages de jeu vidéo. Sa mère estime que son fils peut réaliser des choses uniques pour Noël, par exemple.

Pour François Tassié, adjoint au maire et initiateur du projet, les portes ouvertes sont une source d’encouragement. Il voit le FabLab comme une structure polyvalente avec de nombreuses connexions possibles avec le Campus connecté, le Pôle économique et les écoles.

Il souhaite encourager les jeunes à apprécier les arts plastiques et les cours de technologie. En outre, avec le musée du Scaphandre, le FabLab peut contribuer à préserver le patrimoine en numérisant et en reproduisant des pièces fragiles grâce à l’impression 3D.

Selon François Descure, le Fabmanager, environ 200 personnes ont participé aux portes ouvertes. Il a été surpris par la diversité des visiteurs, qui comprenait quelques enfants, des personnes âgées de 20 à 50 ans, ainsi qu’un grand nombre de personnes à la retraite ou sur le point de l’être. Chacun d’entre eux avait des projets totalement différents, allant de la création artistique à la réparation d’objets.

Horaires et tarifications

Le FabLab est ouvert du lundi au samedi, de 14 heures à 19 heures. Les tarifs des services varient en fonction du type de public, avec un abonnement annuel valable de septembre à septembre. Les tarifs sont également déterminés en fonction du type de machine utilisée et de la durée d’utilisation. Il est important de noter qu’une initiation payante à l’utilisation de certaines machines est obligatoire. De plus, les consommables nécessaires sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes. Une liste de professionnels locaux qui proposent diverses matières premières peut être fournie.

Pour information FabLab / imaginarium, 99 avenue d’Estaing. Contact au 07 85 83 00 20. francois.descure@espalion.fr