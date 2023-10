Villefranche-de-Rouergue. Les seniors de la bastide en pleine forme

Avec 188 licenciés à la fin de la saison dernière, le club des "Seniors de la Bastide" s’inscrit parmi les associations les plus importantes de la ville.

Pour cette nouvelle saison (inscriptions possibles jusqu’au 31 octobre), l’effectif devrait approcher le même nombre. Une stabilité qu’a soulignée le président, Roger Gourceaux, lors de l’assemblée générale tenue ce dernier samedi à Saint-Rémy, en présence de Bernard Chambert président du Coders 12 (Comité départemental de la retraite sportive) et d’Éric Cantournet, conseiller départemental.

Le choix des activités

Le club propose diverses activités : randonnées pédestres, séances de marche nordique, aqua-gym et activités dansées. Les randonnées pédestres, avec deux niveaux, ont lieu le lundi et le jeudi après-midi (départ en covoiturage à 13 h 30 de la place Fontanges). Deux rendez-vous hebdomadaires aussi pour la marche nordique : mercredi à 13 h 30 et vendredi à 8 h 30. Les cours d’aquagym sont programmés le mercredi de 17 heures à 18 heures (rendez-vous à 16 h 45 devant Aqualudis). Les activités dansées se déroulent le mardi de 17 heures à 19 heures à la salle de Nevers, place de la Liberté.

Diverses manifestations sont également au programme de la saison. Ainsi, la dégustation de la galette des rois, offerte par le club, aura lieu jeudi 18 janvier à La Capelle Balaguier, après la randonnée. Un séjour d’une semaine en pension complète est à l’étude pour fin mai, début juin. Une sortie en bus d’une journée est aussi programmée au mois de juin. Et pour clôturer la saison, un repas sera pris dans un restaurant de la région.

Appel aux bonnes volontés

Ce programme ne peut être assuré qu’avec un investissement total des bénévoles : membres du comité directeur et animateurs. "Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés" , insiste Roger Gourceaux. Sont notamment recherchés un (ou une) secrétaire, un (ou une) secrétaire adjoint et des animateurs.

Le bureau

Roger Gourceaux (président), Alain Deschamp (vice-président), Claudine Cueille (trésorière qui succède Michèle Estripeau), Joël Cathelain (trésorier adjoint) et Jocelyne Boisse (secrétaire).