Salles-Curan. Les inscriptions pour les stages sportifs de Toussaint sont ouvertes

Les stages sportifs d’automne sont programmés pour les vacances de Toussaint. Le syndicat mixte du Lévezou et son éducateur sportif territorial Fred proposent plusieurs journées aux thématiques différentes. Pour cette période, les stages sont planifiés du lundi 23 au vendredi 27 octobre.

Pour les 7-11 ans (20 à 24 places par session – 10 € chacune) : badminton et kinball, lundi 23 à Prades-de-Salars. Roller et futsal, mardi 24 à Curan.

Skate board et mini-tennis, mercredi 25 à Ségur. Trotti et le base-ball, jeudi 26 à Arvieu.

Pour les plus de 12 ans, à Castelnau-Pégayrols : paintball, vendredi 27 après-midi (30 places – 20 €) de 14 h 30 à 16 h 30 (pour les plus de 12 ans).

Karting, vendredi 27 matin et après-midi (2x16 places – 25 €) à 10 heures et 14 heures pour les plus de 13 ans et mesurant plus d’1,40 m.

Un maximum de 164 places est proposé aux enfants et adolescents résidant sur l’une des 19 communes adhérentes du Lévezou.

Les inscriptions courent jusqu’au vendredi 20 octobre.

Pour s’inscrire, contacter Fred au 05 65 74 35 04 ou au 06 30 26 62 64 ou bien par mail sur fred.sport.levezou@gmail.com ou bien directement en ligne sur le site internet www.levezou.fr/animer-le-levezou/ sport-enfants-ados/extrascolaire/