Flavin. Une escapade au pays des volcans

Dernièrement, une cinquantaine de Joyeux vétérans a succombé "aux Charmes du Cantal" comme l’annonce une publicité. Après la visite de Salers, classé parmi les Plus beaux villages de France du département avec ses remparts et sa cité médiévale, ils ont pris un solide et succulent déjeuner au buron. Ils se sont ensuite rendus au très emblématique Puy Mary et à la Maison de site du Pas de Peyrol. Après un petit arrêt au Lioran ce fut le retour par Aurillac et Espalion.

Une journée bien remplie, riche de paysages et de sites remarquables qui a, de plus, bénéficié d’un beau soleil.