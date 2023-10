Son activité a fait l'objet d'un documentaire sorti le 26 septembre.



Camille Singla-Jalibert est cheffe d’exploitation à Pont-de-Salars. Elle cultive des fleurs sur 7 000 m2, à 800 m d’altitude. Depuis 5 ans, avec l’aide ponctuelle de son mari éleveur, elle a fait le pari de planter des fleurs locales, de saison et sans pesticide. Tout au long de l’année, la ferme florale de Camille, "Le Jardin de Veillac" s’organise : le montage d’une serre supplémentaire, les semis, la préparation du sol, les bâches tissées à nettoyer, visite d’une amie floricultrice à Morlaix, la récolte, les bouquets, et enfin, le stand sur le marché de Rodez, le samedi matin, où les fleurs dévoilent leur beauté et s’éparpillent dans la ville.

Jeudi 19 octobre à 20 h 30 à la salle des Fêtes, dans le cadre de Ciné Lévézou, la commune de Pont-de-Salars et le syndicat mixte du Lévézou invitent à la projection du film documentaire de Caroline Breton "La ferme florale de Camille" retraçant le nouveau défi de Camille, cultiver la fleur locale de saison sans utiliser de pesticides.

Contact au 05 65 46 84 27.