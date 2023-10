Espalion. Deux bénévoles du club de rando à l’honneur

Ce mercredi, accompagnés par leur président André Berthomieu, Yvette Bonal et Laurent Neyrolles ont été épinglés de la médaille de la Jeunesse des sports et de l’engagement associatif échelon bronze. Une juste distinction pour ces deux piliers de l’association. Adhérente au club depuis 30 ans, Yvette en assume la vice-présidence depuis dix ans tout en s’investissant sans compter pour l’organisation et l’accompagnement des randonnées (animatrice diplômée) et en répondant présente pour l’encadrement entre autres des Prim’air nature, du trail de l’Ultra Trans Aubrac, de la sortie joëlette avec les pensionnaires de la MAS… De son côté Laurent assure depuis un peu plus de dix ans, avec rigueur et efficacité, la trésorerie du club tout en proposant et encadrant des randonnées (animateur diplômé) et répondant toujours présent aux diverses activités du club. Il est aussi un baliseur officiel FFRP très actif.