Saint-Amans-des-Cots. Le club de football local s’engage dans un projet associatif et éducatif

Sous la responsabilité de Cyril Féougier, un groupe s’est mis au travail au sein de l’Union Sportive Argence Viadène pour construire un projet de vie pour le club de foot. Fort de ses éducateurs et dirigeants et de ses 8 équipes inscrites dans le championnat aveyronnais des U6 aux séniors, le club a identifié ses marges de progrès. L’ambition est d’attirer et de fidéliser plus de joueurs et de renforcer la reconnaissance de l’engagement des bénévoles. La saison a ainsi débuté avec des portes ouvertes sur Sainte-Geneviève et Saint-Amans qui ont permis de recruter une quinzaine de jeunes joueurs. Le groupe a décidé de travailler à la mise en place d’une Charte autour de ses valeurs, à la promotion de ses actions et de ses résultats sportifs, aux liens entre les équipes notamment des séniors et de l’école de foot et à l’animation de temps de convivialité plus nombreux. Le projet majeur de l’automne est de confirmer la mise d’un partenariat avec le collège de la Viadène par la mise en place d’heures de foot hebdomadaires, labellisées par le Ministère de l’Éducation Nationale et Ministère du Sport et permettant d’associer à la dynamique du club des jeunes éloignés du sport.

Le rendez-vous suivant est fixé avant Noël pour la remise des équipements individuels personnalisés avant de travailler dès début 2024 à la création d’un club house, en lien avec les communes.