Pont-de-Salars. Les lauréats du challenge du fair-play félicités et récompensés

Respect des règles, des autres joueurs, des arbitres, excellent comportement sur les stades et en dehors... Toutes ces valeurs sont récompensées dans le cadre du Challenge fair-play, organisé par Groupama.

"Quand nous avons imaginé ce challenge il y a plusieurs années, nous voulions mettre en avant des qualités importantes pour participer à la formation de jeunes engagés et responsables. Des valeurs qui sont également l’ADN de Groupama et que nous souhaitions promouvoir ensemble" précise Pierre Bourdet, président du District Aveyron Foot bal. "Nous avons la chance de soutenir de nombreux clubs sportifs et le football est un des sports les plus populaires dans le département. Il est donc naturel de s’associer au District de football aveyronnais" commente Céline Biron-Delnaud, en charge du secteur commercial de Cœur d’Aveyron.

C’est pourquoi, l’agence Groupama recevait les lauréats du challenge fair-play pour la remise d’un jeu de maillots offert par l’assureur mutualiste. L’occasion pour Jean-Louis Montanier, président de la caisse locale du Lévézou, d’ouvrir les portes de l’agence nouvellement rénovée. "Nous avons voulu ce lieu plus accessible, plus agréable pour les sociétaires. Et ce soir, je suis ravi d’accueillir les clubs de Salles-Curan-Curan et Jeunesse sportive du Lévézou récompensés par notre challenge".