Rugby : Decazeville à l’épreuve du leader

Encore diminué, le Sporting accueille Bourges, dimanche 15 octobre (15h15) à l'occasion de la 4e journée de Fédérale 2, avec le besoin de prendre des points.

Un grand défi se présente aux Decazevillois. Dans un début de saison mitigé et marqué par de nombreuses blessures, les hommes d’Anthony Julian et Tim Bowker (8es) affrontent Bourges, le leader, dimanche 15 octobre à 15h15, sur leur pelouse de Camille-Guibert.

"Notre ambition est de gagner tous nos matches à domicile", avance le manager Jérôme Accorsi, optimiste malgré le revers à Belves (38-22), il y a deux semaines, un autre cador de la poule. "On s’attend à un match dur, à nous d’être sérieux et appliqués", appuie le dirigeant.

Avec deux revenants

Alors que Babriel Grasset, Yoan Heuillet ou encore Maxime Monbroussous figurent toujours sur une liste de blessés bien fournie, et que Mathieu Nigoul va purger son ultime match de suspension, quelques signaux positifs sont venus de l’infirmerie ces derniers jours. "Même s’il manque encore quelques mecs, on est sur la bonne voie, apprécie Jérôme Accorsi. Cette semaine, on avait une cinquantaine de joueurs à l’entraînement."

Remis d’une blessure aux adducteurs, Boris Lac va ainsi retrouver le XV de départ. Le staff aveyronnais va pouvoir compter sur un autre revenant : Gregory Fabro. Le pilier de 37 ans a accepté de sortir de sa retraite pour donner un coup de main aux ciel et blanc, en raison des nombreuses absences en première ligne. Remplaçant au coup d’envoi, il devrait effectuer son retour à la compétition ce dimanche après-midi.

Des renforts précieux au moment de se mesurer aux Berruyers, relégués de Fédérale 1 et vainqueurs de leurs trois premiers matches cette saison. D’autant que les Aveyronnais ont besoin d’un succès pour ne pas être décrochés des places qualificatives, leur ambition annoncée en début de saison.