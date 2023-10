Onet-le-Château. Journée formatrice et conviviale pour les 80 animateurs

Le comité régional représenté par son président André Farizon, a organisé, en s’appuyant sur le club d’Onet, une rencontre de tous les animateurs.

La Retraite Sportive regroupe 8 clubs aveyronnais : Entraygues, Espalion, Luc-la-Primaube, Millau, Onet-le-Château, Saint-Christophe Vallon, Rodez, Villefranche-de-Rouergue.

Quatre-vingts animateurs qualifiés mettent en œuvre de très nombreuses activités : randonnée pédestre, marche nordique, tir à l’arc, danse, self-défense, disc golf, swin golf, gymnastique, gi gong, ski alpin, raquettes à neige, yoga, aqua gym, cyclisme, activ’mémoire, tennis de table, pétanque, de quoi satisfaire les nombreuses attentes de toute personne de 55 ans et plus qui souhaite mieux vieillir, grâce à des activités sportives adaptées. La majorité des animateurs se sont retrouvés, chacun venu avec son expérience et ses interrogations.

Quatorze instructeurs régionaux se sont mobilisés pour encadrer le programme de la journée. C’est ainsi que le matin, des tables rondes par activité, ont permis des apports et des échanges sur la pratique de l’activité, la gestion de groupe, la sécurité. Après un sympathique repas, ce fut la découverte de nouvelles activités : l’Activ’mémoire qui associe les activités physiques et sportives au service de la mémoire, le pickleball, un jeu de raquettes d’intérieur pour développer adresse et réflexe, le swin golf, jeu d’adresse en plein air, la marche nordique, activité connue, mais en découverte pour certains animateurs.

La journée aura reflété le dynamisme des clubs Retraite sportive et leur volonté d’une adaptation permanente au service des adhérents.